После ставшего уже легендарным показательного номера Елизаветы Туктамышевой с раздеванием молодые фигуристки перестали стесняться – теперь они выкладывают откровенные фото в инстаграм. Например, с летнего отпуска.

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