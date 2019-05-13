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Русские фигуристки выкладывают жару в инстаграм. Их вдохновила Туктамышева

Русские фигуристки выкладывают жару в инстаграм. Их вдохновила Туктамышева
Eurosport

5 ч. назад

Очень и очень горячо.

После ставшего уже легендарным показательного номера Елизаветы Туктамышевой с раздеванием молодые фигуристки перестали стесняться – теперь они выкладывают откровенные фото в инстаграм. Например, с летнего отпуска.

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