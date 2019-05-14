Туктамышева выложила фото с отдыха на Кипре в очень томной позе
Елизавета стучится в твое сердечко.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева порадовала подписчиков новой сногсшибательной фотографией с отдыха на Кипре.
«Еще один день, еще один пляж и еще один цвет кожи», – написала Туктамышева под снимком.
- Ранее парень Лизы Андрей Лазукин выложил откровенный снимок фигуристки с балкона кипрского отеля.
- Туктамышева – чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года.
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