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Туктамышева выложила фото с отдыха на Кипре в очень томной позе

Туктамышева выложила фото с отдыха на Кипре в очень томной позе
Eurosport

14/05/2019 в 20:22

Елизавета стучится в твое сердечко.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева порадовала подписчиков новой сногсшибательной фотографией с отдыха на Кипре.

«Еще один день, еще один пляж и еще один цвет кожи», – написала Туктамышева под снимком.

  • Ранее парень Лизы Андрей Лазукин выложил откровенный снимок фигуристки с балкона кипрского отеля.
  • Туктамышева – чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года.

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