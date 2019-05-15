Медведева не стала фотографироваться в купальнике, но подписчикам все равно понравилось
Женя отлично выглядит!
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выложила новое фото в инстаграме.
19-летняя фигуристка не стала фотографироваться в купальнике, как ее подруги по сборной, но изображение неумолимо притягивает взгляд. Сперва Женя запостила фото в сториз с подписью «Мне нужен кофе», затем – в основную ленту, видимо, получив много восторженных комментариев.
«Пускай и тут будет. Уж очень всем понравилось», – написала спортсменка.
- Медведева готовится к сезону в тренировочной группе Брайана Орсера.
- В сезоне-2018/19 Евгения стала бронзовым призером чемпионата мира.
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