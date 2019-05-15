«Забери меня навсегда». 16-летняя Самодурова выложила откровенное фото в купальнике
Фигуристки отдыхают на курортах, но новостей о них только больше.
Российская фигуристка Софья Самодурова вступила в клан Елизаветы Туктамышевой и опубликовала фотографию в купальнике.
«Забери меня навсегда», – написала Самодурова под снимком.
- Софья – чемпионка Европы 2019 года, бронзовый призер этапа Гран-при «Скейт Америка» (2018).
- Самодурова занимается в группе Алексея Мишина – тренера, который также работает с Туктамышевой.
Медведева не стала фотографироваться в купальнике, но подписчикам все равно понравилось
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