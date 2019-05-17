Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова продолжает выкладывать жаркие фото из отпуска.

На этот раз фигуристка взяла в руки теннисную ракетку и сфотографировать на грунтовом корте на фоне сетки и трех пальм.

Загитова в 2019 году взяла золото чемпионат мира, собрав «карьерный шлем» – все существующие турниры по фигурному катанию Алина выигрывала.

18 мая Алина исполнится 17 лет.

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