Обворожительная Загитова сменила вид спорта и готовится к теннисному грунтовому сезону
«Ролан Гаррос» близко.
Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова продолжает выкладывать жаркие фото из отпуска.
На этот раз фигуристка взяла в руки теннисную ракетку и сфотографировать на грунтовом корте на фоне сетки и трех пальм.
- Загитова в 2019 году взяла золото чемпионат мира, собрав «карьерный шлем» – все существующие турниры по фигурному катанию Алина выигрывала.
- 18 мая Алина исполнится 17 лет.
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