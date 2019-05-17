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Обворожительная Загитова сменила вид спорта и готовится к теннисному грунтовому сезону

Обворожительная Загитова сменила вид спорта и готовится к теннисному грунтовому сезону
Eurosport

9 ч. назад

«Ролан Гаррос» близко.

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова продолжает выкладывать жаркие фото из отпуска.

На этот раз фигуристка взяла в руки теннисную ракетку и сфотографировать на грунтовом корте на фоне сетки и трех пальм.

  • Загитова в 2019 году взяла золото чемпионат мира, собрав «карьерный шлем» – все существующие турниры по фигурному катанию Алина выигрывала.
  • 18 мая Алина исполнится 17 лет.

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