Перед 17-летием Загитова показала на пляже черный купальник и длинные ножки
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась новым фото из отпуска.
18 мая фигуристка отмечает день рождения – ей исполняется 17 лет. Перед праздником Алина выложила фотографию с пляжа, продемонстрировав стильный черный купальник и стройные ножки.
«Море, солнце и песок. Как же здорово!» – написала Загитова.
- В сезоне-2018/19 Загитова стала чемпионкой мира, а также заняла вторые места на чемпионате Европы и в финале Гран-при.
- Алина пока не назвала музыку, под которую выступит в новом сезоне.
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