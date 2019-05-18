Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась новым фото из отпуска.

18 мая фигуристка отмечает день рождения – ей исполняется 17 лет. Перед праздником Алина выложила фотографию с пляжа, продемонстрировав стильный черный купальник и стройные ножки.

«Море, солнце и песок. Как же здорово!» – написала Загитова.

В сезоне-2018/19 Загитова стала чемпионкой мира, а также заняла вторые места на чемпионате Европы и в финале Гран-при.

Алина пока не назвала музыку, под которую выступит в новом сезоне.

Обворожительная Загитова сменила вид спорта и готовится к теннисному грунтовому сезону

Русские фигуристки выкладывают жару в инстаграм. Их вдохновила Туктамышева

Качай приложение Eurosport для iOS или Android