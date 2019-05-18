Фигуристка Станислава Константинова рассказала, как в детстве перешла в группу тренера Валентины Чеботаревой, у которой занимается до сих пор.

«Тогда мама согласилась со скрипом. Просто до этого была ситуация, что мы пробовали попасть в группу к Алексею Урманову. Но он, понятно, нас не взял. Потому что тот просмотр был позором. А Валентина Михайловна взяла. Мама была в шоке. Чеботарева дала испытательный срок, который, наверное, был скорее условным. Она во мне что-то увидела. Возможно, желание.

Помню себя на маленьком катке академии. Он очень теплый, но я там каталась в шерстяной бабушкиной безрукавке, которую она мне связала. Была вся красная, пыхтела. Ребята уже на тот момент знали все двойные, учили двойной аксель. А я считала, что моя коронка – двойной сальхов, и показывала его.

Наверное, некая уверенность помогла мне освоиться в новом коллективе. Я пришла в более профессиональную среду и превратилась из ребеночка в спортсменку. В группе была большая конкуренция. И в начале было тяжело. Особенно, когда про меня говорили: «Господи! Да она толстая! Она ничего не умеет. Еще и в этой безрукавке пришла. О-о-о. Она с нами идет на хореографию? Ты не знаешь, что такое «плие»? Но спустя год я со всеми дружила, со всеми общалась. И все хотели со мной дружить», – рассказала 18-летняя Константинова в интервью YouTube-каналу «Фигурка».

В сезоне-2018/19 Константинова заняла второе место на одном из этапов Гран-при и финишировала четвертой на чемпионате Европы.

В новой короткой программе Станислава будет выступать под композицию Леонида Левашкевича «Февраль», в произвольной – под саундтрек из фильма-мюзикла «Мулен Руж».

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