Трусова признана лучшей молодой спортсменкой Европы среди зимников
Еще одно достижение непобедимой Саши.
Двукратная чемпионка мира среди юниоров фигуристка Александра Трусова победила в номинации на звание лучшего молодого спортсмена зимнего сезона-2018/19 в Европе по версии Европейских олимпийских комитетов (EOK).
Церемония награждения состоялась 18 мая в Вене (Австрия). Трусова обошла горнолыжницу Магдалену Эггер (Австрия), сноубордистку Аннику Софи Морган (Германия), шорт-трекистку Петру Руснакову (Словакия) и шорт-трекиста Атиллу Талабоша (Венгрия).
- В сезоне-2018/19 Трусова выиграла юниорский чемпионат мира и стала второй на взрослом чемпионате России.
- Со следующего сезона она будет выступать на взрослых турнирах под эгидой ISU.
Трусова в следующем сезоне выступит в образе Дейенерис Таргариен из «Игры престолов»
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