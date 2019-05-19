Twitter

Трусова признана лучшей молодой спортсменкой Европы среди зимников

Трусова признана лучшей молодой спортсменкой Европы среди зимников
Eurosport

52 мин. назадОбновлено 13 мин. назад

Еще одно достижение непобедимой Саши.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров фигуристка Александра Трусова победила в номинации на звание лучшего молодого спортсмена зимнего сезона-2018/19 в Европе по версии Европейских олимпийских комитетов (EOK).

Церемония награждения состоялась 18 мая в Вене (Австрия). Трусова обошла горнолыжницу Магдалену Эггер (Австрия), сноубордистку Аннику Софи Морган (Германия), шорт-трекистку Петру Руснакову (Словакия) и шорт-трекиста Атиллу Талабоша (Венгрия).

  • В сезоне-2018/19 Трусова выиграла юниорский чемпионат мира и стала второй на взрослом чемпионате России.
  • Со следующего сезона она будет выступать на взрослых турнирах под эгидой ISU.

Трусова в следующем сезоне выступит в образе Дейенерис Таргариен из «Игры престолов»

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте