Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поддержала пару иностранных фигуристов-геев.

19-летняя спортсменка прокомментировала фотографию в инстаграме канадца Эрика Рэдфорда, на которой он целуется со своим партнером – испанским танцором Луисом Фенеро. Медведева оставила два смайлика с сердечками.

«В Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией, я хотел бы поделиться моментом любви с главным светом моей жизни», – написал Рэдфорд.

Рэдфорд выступал в парном катании с Меган Дюамель и завершил карьеру после сезона-2017/18.

Дюамель и Рэдфорд стали олимпийскими чемпионами Пхёнчхана-2018 в команде.

Медведева не стала фотографироваться в купальнике, но подписчикам все равно понравилось

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