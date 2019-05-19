Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал, под какую музыку будет поставлен новый показательный номер Алины Загитовой.

В инстаграме Глейхенгауз поздравил вернувшуюся из отпуска Загитову с 17-летием и написал, что на гала-шоу сезона-2019/20 Алина выступит под песню Билли Айлиш «Bad Guy».

В комментарии пришли персональные болельщики Евгении Медведевой и напомнили, что именно эту композицию Женя назвала своей любимой в одном из недавних интервью.

«Спасибо Жене Медведевой, которая дала тебе такую идею песни для постановки показательного, ведь она же в одном недавнем интервью видеоблогеру сказала, что эта песня этой певицы стоит у нее на повторе! Не так ли, Даниил?!» – написал возмущенный подписчик.

«Отвечу один раз, дальше буду удалять. Интервью не видел, музыку выбрали еще до отпуска, как вернулись – начали ставить», – отреагировал Глейхенгауз.

Загитова еще не объявила музыку к соревновательным программам нового сезона.

Медведева в короткой выступит под композицию группы Muse, в произвольной – под «Мемуары гейши».

Перед 17-летием Загитова показала на пляже черный купальник и длинные ножки

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