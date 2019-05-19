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МВД Удмуртии может оштрафовать Загитову на 5-15 тысяч рублей за вождение автомобиля без прав

МВД Удмуртии может оштрафовать Загитову на 5-15 тысяч рублей за вождение автомобиля без прав
Eurosport

27 мин. назад

Кто-то передал видео в соответствующие органы.

Олимпийскую чемпионку Алину Загитову могут оштрафовать за вождение автомобиля без прав и непристегнутый ремень безопасности. Материалы о правонарушении были переданы в Ленинский район Ижевска.

«Сотрудники Госавтоинспекции по данному факту проводят проверку в рамках статьи 12.7. КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), по результатам которой будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства», – цитирует «Комсомольская правда-Ижевск» пресс-службу МВД по Удмуртии.

Ранее Загитова выложила видео, как собственноручно управляет автомобилем. На тот момент ей было 16 лет – следовательно, у фигуристки нет водительских прав. Нарушение предусматривает административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

  • В сезоне-2018/19 Загитова выиграла чемпионат мира, а также стала второй на чемпионате Европы и в финале Гран-при.
  • Алина еще не объявила музыку для соревновательных программ нового сезона.

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