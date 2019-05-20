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Американский журналист: «Японские фигуристы подумывают о работе с Тутберидзе»
Но пойдет ли на это Этери?
Американский журналист Джек Галлахер, работающий экспертом по фигурному катанию для японского издания Japan Times, поделился инсайдом.
«Похоже, что в следующем сезоне японские фигуристы подумывают о работе с тренером Этери Тутберидзе», – написал Галлахер.
Инсайдер не упомянул ни фамилию, ни половую принадлежность фигуриста.
- Японцы неудачно провели домашний ЧМ-2019: единственную серебряную медаль завоевал Юдзуру Ханю в мужском одиночном катании.
- Единственная иностранка в группе Тутберидзе – Элизабет Турсынбаева из Казахстана, действующая вице-чемпионка мира.
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