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Американский журналист: «Японские фигуристы подумывают о работе с Тутберидзе»

Американский журналист: «Японские фигуристы подумывают о работе с Тутберидзе»
Eurosport

45 мин. назадОбновлено 44 мин. назад

Но пойдет ли на это Этери?

Американский журналист Джек Галлахер, работающий экспертом по фигурному катанию для японского издания Japan Times, поделился инсайдом.

«Похоже, что в следующем сезоне японские фигуристы подумывают о работе с тренером Этери Тутберидзе», – написал Галлахер.

Инсайдер не упомянул ни фамилию, ни половую принадлежность фигуриста.

  • Японцы неудачно провели домашний ЧМ-2019: единственную серебряную медаль завоевал Юдзуру Ханю в мужском одиночном катании.
  • Единственная иностранка в группе Тутберидзе – Элизабет Турсынбаева из Казахстана, действующая вице-чемпионка мира.

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