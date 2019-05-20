Хореограф Илья Авербух стал постановщиком короткой программы Евгении Медведевой на сезон-2019/20.

«С Женей мы работаем достаточно давно, мы дружны, и в этом году она попросила меня помочь с постановкой ее короткой программы. Программу мы сделали вместе, и сейчас Женя ее накатывает», – цитирует 45-летнего Авербуха Neva Today.

Медведева работала с Авербухом, когда тренировалась у Этери Тутберидзе. После перехода к Брайану Орсеру постановщиками ее программ стал Дэвид Уилсон, вторую короткую программу Евгения заказала у Миши Ге.

«Нет, федерация не настаивала на том, чтобы Илья Авербух ставил программу для Евгении. Финансирование Медведевой со стороны федерации не изменится. Евгения остается членом сборной команды – ее финансирование останется на том же уровне, как для любого члена команды», – приводит «Спорт день за днем» слова президента ФФККР Александра Горшкова.

Короткая программа 19-летней Медведевой поставлена под композицию «Exogenesis: Symphony, Part 3» группы Muse.

В произвольной она будет выступать под «Мемуары гейши».

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