Медведева выложила воздушное фото с занятия йогой, на котором она явно достигла дзена
Евгения очищает мысли в отпуске.
Российская фигуристка Евгения Медведева продолжает выкладывать фото с отпуска.
Женя разместила фотографию, на которой она сидит на свежем воздухе в позе, характерной для йоги, а в подписи рассказала, что хотела бы ею заниматься.
- Медведева готовится к сезону в тренировочной группе Брайана Орсера в канадском Торонто.
- В сезоне-2018/19 Евгения стала бронзовым призером чемпионата мира.
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