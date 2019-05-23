Instagram

Медведева выложила воздушное фото с занятия йогой, на котором она явно достигла дзена

Медведева выложила воздушное фото с занятия йогой, на котором она явно достигла дзена
Eurosport

1 час назад

Евгения очищает мысли в отпуске.

Российская фигуристка Евгения Медведева продолжает выкладывать фото с отпуска.

Женя разместила фотографию, на которой она сидит на свежем воздухе в позе, характерной для йоги, а в подписи рассказала, что хотела бы ею заниматься.

  • Медведева готовится к сезону в тренировочной группе Брайана Орсера в канадском Торонто.
  • В сезоне-2018/19 Евгения стала бронзовым призером чемпионата мира.

Русские фигуристки выкладывают жару в инстаграм. Их вдохновила Туктамышева

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте