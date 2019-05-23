Российская фигуристка Евгения Медведева продолжает выкладывать фото с отпуска.

Женя разместила фотографию, на которой она сидит на свежем воздухе в позе, характерной для йоги, а в подписи рассказала, что хотела бы ею заниматься.

Медведева готовится к сезону в тренировочной группе Брайана Орсера в канадском Торонто.

В сезоне-2018/19 Евгения стала бронзовым призером чемпионата мира.

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