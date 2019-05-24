Eurosport

Загитова или Туктамышева? Угадай фигуристку по купальнику

Загитова или Туктамышева? Угадай фигуристку по купальнику
Валерия Кукалева

44 мин. назад

Квизы

Сейчас проверим, насколько внимательно ты изучал их инстаграмы.

Межсезонье в фигурном катании всегда выдается горячим, но в разных смыслах. После олимпийского сезона болельщики получили горячую сагу с уходом Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе, а сейчас фигуристки отвечают за жару в другом плане.

Загитова, Туктамышева и остальные устроили в инстаграме целый челлендж, выкладывая поражающие воображение фотографии с пляжа: в купальниках и соблазнительных позах. Сейчас проверим, насколько внимательно ты рассматривал публикации девчонок.

Другие интерактивы Eurosport.ru:

«Я иду за тобой». Угадай бойца UFC по цитате про Хабиба

Лукаку или Стерлинг, Гризманн или Черышев? Угадай футбольных звезд по трем фактам

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте