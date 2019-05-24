Квизы

Межсезонье в фигурном катании всегда выдается горячим, но в разных смыслах. После олимпийского сезона болельщики получили горячую сагу с уходом Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе, а сейчас фигуристки отвечают за жару в другом плане.

Загитова, Туктамышева и остальные устроили в инстаграме целый челлендж, выкладывая поражающие воображение фотографии с пляжа: в купальниках и соблазнительных позах. Сейчас проверим, насколько внимательно ты рассматривал публикации девчонок.

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