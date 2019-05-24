«Не обращайте внимания на неправильную технику». Медведева выложила видео с пробежки
Мы и не будем, техника тут не главное.
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поделилась видеозаписью с пробежки.
19-летняя фигуристка бежит на камеру в красном спортивном топе, а распущенные волосы развеваются на ветру. «Только не обращайте внимания на мою неправильную технику бега, ладно?» – подписала публикацию Евгения.
Ладно.
- В сезоне-2018/19 Медведева выиграла бронзу чемпионата мира.
- Женя уже объявила музыку к новым программам: в короткой она выступит под композицию группы Muse, в произвольной – под «Мемуары гейши».
Медведева выложила воздушное фото с занятия йогой, на котором она явно достигла дзена
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте