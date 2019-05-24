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«Не обращайте внимания на неправильную технику». Медведева выложила видео с пробежки

«Не обращайте внимания на неправильную технику». Медведева выложила видео с пробежки
Eurosport

46 мин. назад

Мы и не будем, техника тут не главное.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поделилась видеозаписью с пробежки.

19-летняя фигуристка бежит на камеру в красном спортивном топе, а распущенные волосы развеваются на ветру. «Только не обращайте внимания на мою неправильную технику бега, ладно?» – подписала публикацию Евгения.

Ладно.

  • В сезоне-2018/19 Медведева выиграла бронзу чемпионата мира.
  • Женя уже объявила музыку к новым программам: в короткой она выступит под композицию группы Muse, в произвольной – под «Мемуары гейши».

Медведева выложила воздушное фото с занятия йогой, на котором она явно достигла дзена

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