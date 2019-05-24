У Медведевой новый розовый костюм. Он еще ярче и круче предыдушего
Женя отрывается на ледовых шоу.
Евгения Медведева сменила костюм для показательного номера под песню Арианы Гранде.
19-летняя фигуристка выступила на шоу Fantasy on Ice в Японии в новом розовом костюме, который смотрится более стильно и ярко, чем предыдущий вариант.
Шоу проходит в четырех японских городах. На него приглашены Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и Евгений Плющенко.
- В сезоне-2018/19 Медведева стала бронзовым призером чемпионата мира.
- Женя уже объявила музыку к новым программам: в короткой она выступит под композицию группы Muse, в произвольной – под «Мемуары гейши».
Загитова, Медведева или Туктамышева? Угадай фигуристку по купальнику
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