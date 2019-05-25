Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, какие фильмы и музыку предпочитает.

«Во время соревнований необходимо отвлекаться. Я смотрю классные фильмы или сериалы. Фавориты – все части про Гарри Поттера и сериал про хоккеистов «Молодежка». Часто слушаю Селену Гомес. Надеюсь, нам удастся познакомиться. Обожаю свой инстаграм-аккаунт, ведь именно там я общаюсь с поклонниками и получаю от них обратную связь. Я это очень ценю! Лучшее место на Земле – Россия, а еще я без ума от Японии. Однако уверена, что впереди у меня много открытий», – заявила 17-летняя фигуристка в интервью журналу Cosmopolitan.

Скан одной из страниц июньского выпуска Алина выложила в инстаграм-историях.

В сезоне-2018/19 Загитова стала чемпионкой мира, а также заняла вторые места на чемпионате Европы и в финале Гран-при.

Алина еще не объявила музыку для новых соревновательных программ.

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