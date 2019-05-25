Getty Images
«Да это просто я откаталась». Медведева прокомментировала землетрясение в Японии
Юмор засчитан!
Евгения Медведева иронично прокомментировала землетрясение, которое произошло возле Токио вчера, 24 мая. Подземные толчки магнитудой 5,1 по времени совпали с ледовым шоу Fantasy On Ice.
На видео, выложенном 19-летней Медведевой в инстаграме, мужской голос за кадром говорит: «Только что у нас было землетрясение».
«Да это просто я откаталась!» – весело ответила Женя, сопроводив публикацию подписью: «Такие вот дела». Все присутствующие в кадре, включая Алину Загитову, улыбнулись.
- В сезоне-2018/19 Медведева выиграла бронзу чемпионата мира в Сайтаме (Япония).
- На шоу Fantasy On Ice также выступают Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и Евгений Плющенко.
У Медведевой новый розовый костюм. Он еще ярче и круче предыдущего
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте