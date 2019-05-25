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«Да это просто я откаталась». Медведева прокомментировала землетрясение в Японии

«Да это просто я откаталась». Медведева прокомментировала землетрясение в Японии
Eurosport

1 час назад

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Евгения Медведева иронично прокомментировала землетрясение, которое произошло возле Токио вчера, 24 мая. Подземные толчки магнитудой 5,1 по времени совпали с ледовым шоу Fantasy On Ice.

На видео, выложенном 19-летней Медведевой в инстаграме, мужской голос за кадром говорит: «Только что у нас было землетрясение».

«Да это просто я откаталась!» – весело ответила Женя, сопроводив публикацию подписью: «Такие вот дела». Все присутствующие в кадре, включая Алину Загитову, улыбнулись.

  • В сезоне-2018/19 Медведева выиграла бронзу чемпионата мира в Сайтаме (Япония).
  • На шоу Fantasy On Ice также выступают Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и Евгений Плющенко.

У Медведевой новый розовый костюм. Он еще ярче и круче предыдущего

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