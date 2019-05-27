Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выложил видео исполнения прыжков своим сыном Александром.

На ролике в инстаграме шестилетний Саша сделал десять подряд акселей в полтора оборота – это неплохое достижение для фигуриста его возраста. На фоне играет песня Димы Билана «Про белые розы».

«Десять акселей подряд! Саня наяривает под новый суперхит моего друга и по совместительству нашего крестного Димы Билана «Про белые розы»! И в Японии у моих друзей в наушниках звучит эта песня! Дима – молодец, поймал настроение гастролирующих фигуристов», – написал Плющенко-старший.

Евгений лично тренирует своего сына.

Чета Плющенко гастролирует по ледовым шоу в Японии, в которых еще участвуют Алина Загитова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева.

«Папа больше хочет, чтобы я выиграл Олимпиаду». Плющенко воспитывает сына чемпионом

Даже Сотникова не раскрывает потенциал у Плющенко-тренера. Евгению пора что-то менять

Качай приложение Eurosport для iOS или Android