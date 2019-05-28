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Медведева: «Мой родной дом – Россия, а Канада – длительная командировка»
Никто и не сомневался, что это так.
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о жизни в Канаде и о тоске по родной стране.
«В Россию тянет почти каждый вечер. По друзьям очень скучаю. Была бы возможность – чаще прилетала. Но это нереально – у меня всего один выходной в неделю, воскресенье. Мой родной дом – Россия, а Канада – длительная командировка. Я точно изменилась здесь.
Я чувствую, что мои изменения происходят в лучшую сторону, но не потому что сейчас живу и работаю за границей, просто мое взросление пришлось именно на это время. Желаю всем прекрасных перемен, где бы вы ни были», – приводит слова Медведевой Sports.ru.
- Медведева – двукратный серебряный призер ОИ-2018, двукратная чемпионка мира (2016, 2017).
- В нынешнем году Евгения заняла третье место на чемпионате мира в японском Сайтаме.
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