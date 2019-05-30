«Вот так леди разминаются!» Медведева и Туктамышева в обнимку изобразили сексуальный танец
Девчонки знают, как поддать жары.
Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева показали, как разминаются перед шоу Fantasy On Ice в Японии.
Обнимаясь, девушки изобразили сексуальный танец, подпевая играющей на затемненном катке музыке. «Вот так леди разминаются!» – написала Евгения.
- Обе спортсменки – чемпионки мира: 22-летняя Лиза выиграла в 2015 году, 19-летняя Женя взяла золото в 2016 и 2017.
- В сезоне-2018/19 Медведева выиграла бронзу ЧМ, Туктамышева стала третьей в финале Гран-при и на командном чемпионате мира.
- На шоу Fantasy On Ice также выступает Алина Загитова.
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