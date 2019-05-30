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«Вот так леди разминаются!» Медведева и Туктамышева в обнимку изобразили сексуальный танец

«Вот так леди разминаются!» Медведева и Туктамышева в обнимку изобразили сексуальный танец
Eurosport

2 ч. назад

Девчонки знают, как поддать жары.

Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева показали, как разминаются перед шоу Fantasy On Ice в Японии.

Обнимаясь, девушки изобразили сексуальный танец, подпевая играющей на затемненном катке музыке. «Вот так леди разминаются!» – написала Евгения.

  • Обе спортсменки – чемпионки мира: 22-летняя Лиза выиграла в 2015 году, 19-летняя Женя взяла золото в 2016 и 2017.
  • В сезоне-2018/19 Медведева выиграла бронзу ЧМ, Туктамышева стала третьей в финале Гран-при и на командном чемпионате мира.
  • На шоу Fantasy On Ice также выступает Алина Загитова.

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