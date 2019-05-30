Двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая прокомментировала ссору с болельщиками Алины Загитовой после высказываний о чемпионке Пхёнчхана.

«Сейчас это уже дело далекого прошлого. Алина прекрасно со всем справилась, с большим отрывом выиграла чемпионат мира, а чемпионов не судят и не обсуждают. Она молодец и абсолютно заслуженная победительница.

Я человек со стажем в фигурном катании больше 30 лет и как никто другой имею право обсудить и рассказать то, что вижу. И имею право комментировать. Я имею мнение. И имею право говорить и писать то, что хочу. А убеждать неадекватных людей в чем-то – у меня на это нет ни времени, ни сил, ни желания. Хотите писать, ребят, – пишите. Мне-то чего – я заблокировала и пошла дальше.

Как и бедному Максиму Транькову желали смерти, все такое подобное. Ребят, бог решит, когда и кому с этого света уходить. Точно не вам. Как люди только не боятся такое писать. Пускай не боятся. Бумеранг есть. Если вы считаете, что так правильно – ради бога. Но, наверное, вы должны подумать, что у вас тоже есть продолжение рода. А то говорили, что вот Максим поддерживает одну… А кто-то поддерживал Машу Бутырскую, когда я каталась. Я что, должна была подойти и сказать: «Да чтоб ты сдох, потому что ты ее поддерживаешь?». Нет, потому что у каждого есть мнение.

Алина ЗагитоваGetty Images

И именно мы, фигуристы, имеем право комментировать, а не вы, кто сидит на диване, и ни черта, кроме цвета платьев, не различает. Именно мы имеем право говорить. И мы можем вам рассказать, что кого-то поддерживают, а кого-то убирают. И когда мне будет 60-80 лет, я буду иметь право комментировать. А не дядя с улицы», – сказала Слуцкая Sports.ru.

Слуцкая перед ЧР сказала про Загитову, что ее преимущество в том, что ей как олимпийской чемпионке прощают некоторые вещи.

Алина выиграла ЧМ-2019, победив во всех турнирах за карьеру.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android