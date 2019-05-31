Бывшая ученица Этери Тутберидзе Полина Цурская объявила о завершении карьеры фигуристки в 17-летнем возрасте.

«Я приняла решение завершить карьеру. 1 июня ухожу в отпуск, сразу после него официально увольняюсь и… все. Наверное, стоит сказать о том, что к такому решению я шла довольно давно. Дело не в том, что устала. Я начала очень отчетливо понимать, что передо мной не то чтобы стоит выбор продолжать кататься или нет, но нужно определиться: либо оставить все как есть, поступать в институт физкультуры и учиться на тренера, либо прощаться с фигурным катанием и получать хорошее образование в абсолютно иной сфере. Пытаться совмещать такое образование со спортом бессмысленно, идти учиться заочно для меня тоже не вариант. Так что, все взвесив, я и поняла, что делать выбор все-таки придется.

Продолжать кататься и тренироваться в полную силу мне не всегда позволяет здоровье, тем более что наш вид спорта сейчас реально выходит на другой уровень, нужно осваивать четверные прыжки... Ну а я слишком хорошо знаю свой организм и понимаю, что, наверное, уже не стоит рисковать. Если я реально начну скучать без коньков, скорее, начну тренировать, как немножко тренирую детей сейчас, занимаясь с ними подкатками. Очень быстро мне понравилось тренировать, несмотря на то, что я всегда понимала, что никогда не стану тренером, не смогу посвятить этому всю свою жизнь. Да, мне интересно, но не более того», – цитирует Полину «Р-Спорт».

В сезоне-2015/16 Цурская победила в финале юниорского Гран-при и выиграла юношескую Олимпиаду. В сезоне-2017/18 она стала бронзовым призером этапа Гран-при.

Полина покинула группу Тутберидзе летом прошлого года и перешла в ЦСКА к Елене Буяновой.

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