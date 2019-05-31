Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выложил фото с Алиной Загитовой, с которой они вместе выступают в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии.

«С королевой льда Алиной», – подписал фото Плющенко в инстаграме, не забыв отметить в эмодзи, что у него есть два золота Олимпиад, а у Загитовой – одно.

В сезоне-2018/19 Загитова стала чемпионкой мира, а также заняла вторые места на чемпионате Европы и в финале Гран-при.

Загитова дособрала «карьерный шлем» – все существующие турниры по фигурному катанию Алина выигрывала.

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