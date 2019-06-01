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10-летний ученик Тутберидзе исполнил на пляже четверной тулуп

10-летний ученик Тутберидзе исполнил на пляже четверной тулуп
Eurosport

2 ч. назад

Даже самые маленькие не забывают о тренировках на отдыхе.

10-летний фигурист Николай Колесников, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, выучил элемент ультра-си.

Николай продемонстрировал владение четверным тулупом, исполнив его на пляже. «Утренняя зарядка – четверной тулуп», – подписал он видеоролик в инстаграме.

  • Колесников участвует в проекте «Ледниковый период. Дети» и дошел до финала, итоги которого пока неизвестны.
  • Николай – победитель и призер многих соревнований в своем разряде и своей возрастной категории. Ему пока не разрешено выступать на международных юниорских соревнованиях.

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