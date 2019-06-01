10-летний ученик Тутберидзе исполнил на пляже четверной тулуп
Даже самые маленькие не забывают о тренировках на отдыхе.
10-летний фигурист Николай Колесников, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, выучил элемент ультра-си.
Николай продемонстрировал владение четверным тулупом, исполнив его на пляже. «Утренняя зарядка – четверной тулуп», – подписал он видеоролик в инстаграме.
- Колесников участвует в проекте «Ледниковый период. Дети» и дошел до финала, итоги которого пока неизвестны.
- Николай – победитель и призер многих соревнований в своем разряде и своей возрастной категории. Ему пока не разрешено выступать на международных юниорских соревнованиях.
Ученицы Тутберидзе прыгают четверной лутц с риттбергером. Как сделать фигурное катание еще сложнее
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте