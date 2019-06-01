Instagram

Видео, где Туктамышева катается под Леди Гагу, а Медведева и Вейр душевно подпевают

Видео, где Туктамышева катается под Леди Гагу, а Медведева и Вейр душевно подпевают
Eurosport

6 мин. назад

«АААААААААААААААААА», – написала в комментариях Женя.

Американский фигурист Джонни Вейр выложил видео, на котором они с Евгенией Медведевой поют песню Леди Гаги «Shallow». Действие происходит на шоу Fantasy On Ice в японском городе Сендай.

«Живем полной жизнью в Японии и можем в полной мере оценить музыкальный выбор императрицы Елизаветы Туктамышевой», – написал 34-летний Вейр. На видео Туктамышева выступает на льду, а они с Медведевой душевно подпевают словам песни. «АААААААААААААААААА», – написала в комментариях Женя.

  • Трехкратный чемпион США Вейр завершил любительскую карьеру.
  • Туктамышева официально не объявляла музыку к новым соревновательным и показательным программам.

«Вот так леди разминаются!» Медведева и Туктамышева в обнимку изобразили сексуальный танец

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте