Загитова показала дриблинг и обманные движения с мячом
Еще потренируется – и в финал Лиги чемпионов.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала, как управляется с мячом.
Видео появилось в инстаграм-сториз фигуриста Алексея Рогонова, на Олимпиаде-2018 выступавшего в паре с Ксенией Астаховой. Затем его перепостил фан-аккаунт Загитовой. Сперва 17-летняя Алина набивает мяч об стену, затем Рогонов просит ее показать обманные движения. Загитова в ответ продемонстрировала дриблинг – правда, пока на месте.
- В сезоне-2018/19 Алина выиграла чемпионат мира и заняла вторые места в финале Гран-при и на чемпионате Европы.
- Рогонов пропустил соревновательный сезон, так как его партнерша завершила карьеру. Он выступает на шоу с Алиной Устимкиной.
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