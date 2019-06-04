Бывший российский фигурист Алексей Ягудин заполнил анкету издания StarHit. Мы отобрали из ответов экс-спортсмена самое интересное.

«Не бывает и дня, чтобы я не... сходил в туалет. Слишком прямолинейно? Зато честно. Скажу больше: так у каждого человека в мире, представляете?»

«Самый страшный сон... как не успел в туалет. А мы уже выяснили, бываю я там каждый день».

«В будущем не хочу, чтобы дочки вышли замуж за... женщин. Лет через 20 в нашем обществе такое запросто может начать происходить. Но надеюсь, мою семью подобное не коснется».

«В последний раз плакал, когда... младшая назвала меня ослом. Обидно!»

«Если буду весить 100 кг, то... застрелюсь. Это немодная сейчас позиция, но я не считаю толстых красивыми и убежден: с лишним весом надо бороться. К тому же быть жирненьким еще и неудобно».

«Хоть и трудно поверить, но порой жена... меня бьет. Хорошо, она не боксер, а стройная и хрупкая фигуристка».

Ягудин – олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002.

Алексей женат на бывшей фигуристке Татьяне Тотьмяниной. Пара зарегистрировала брак в феврале 2016 года.

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