Фигуристки уходят от Тутберидзе и теряют все. В топе осталась только Медведева

На прошлой неделе об окончании карьеры в 17 лет заявила Полина Цурская – победительница юношеской Олимпиады и финала юниорского Гран-при. Девушка, обладающая мощными пролетными прыжками и необычной харизмой. Год назад она ушла от Этери Тутберидзе и больше не вышла на прежний уровень. Всего постолимпийским летом «Хрустальный» покинули четыре фигуристки, и только одна осталась на высоком уровне, хоть и не без проблем. Вы знаете, о ком речь.

Полина Цурская

Что произошло: завершила карьеру

Полина ЦурскаяGetty Images

У нее не было тройного акселя и квадов, но в четырехлетний цикл перед Пхёнчханом Полина была серьезной кандидаткой на поездку в Южную Корею. Противостояния Медведевой и Загитовой тогда не было даже в проекте. С малых лет Цурскую мучали травмы: грыжа поясничного отдела, разрыв связки. Тутберидзе говорила о генетическом заболевании костей, но мать фигуристки опровергла эту информацию.

Полина успела почувствовать вкус побед, но главный старт жизни – отбор на Олимпиаду-2018 – проиграла. На чемпионате России в Санкт-Петербурге Цурская стала четвертой из взрослых фигуристок и оказалась второй запасной на главные турниры – спешно лечившая стрессовый перелом стопы Медведева была неприкасаемой. После национального старта Полина опять травмировалась и собралась заканчивать, больше не чувствуя сил к выступлениям. Потом она все же нащупала любовь к фигурному катанию и решилась на кардинальный шаг – уход от Тутберидзе.

Цурская перешла в ЦСКА к либеральной Елене Буяновой, в группу, где тренировалась ее лучшая подруга Мария Сотскова. Вдвоем девчонки съездили на отдых в турецкий Кемер и запостили много солнечных фотографий, но сезон-2018/19 не задался ни у Полины, ни у Маши. С Тутберидзе Цурская была на этапах Гран-при третьей и четвертой, при Буяновой получились седьмое и восьмое места. На чемпионате России – ужасающее 14-е. Судьи не помогали Цурской надбавками и компонентами, и фигуристка закончила в 17 лет. Она будет получать профессию, далекую от фигурного катания, и попробует найти себя в новой жизни.

Дарья Паненкова

Что произошло: заняла последнее место на чемпионате России

Дарья ПаненковаGetty Images

Чуть позже команду Тутберидзе перед своим первым взрослым сезоном покинула Дарья Паненкова – победительница и финалистка юниорского Гран-при. Ее решение казалось необоснованным: с уходом Медведевой и Цурской Дарья становилась вторым номером группы после Загитовой. Но Паненкова ушла из «Хрустального» и даже приехала к Этери Георгиевне с букетом – это делают далеко не все ее бывшие ученики.

Для Даши решение тоже стало роковым. Она заявила об уходе летом, а к этому моменту все тренировочные группы были укомплектованы. Паненкову согласилась взять Анна Царева, но ей не было дела до перспективной фигуристки – на соревнования с Дарьей ездила хореограф. На чемпионате России в Саранске она заняла последнее 18-е место и уже вряд ли перезагрузится: даже товарищи по группе Тутберидзе прикалывались над Паненковой в соцсетях из-за лишних килограммов – Даша весила больше остальных девушек.

Анастасия Тараканова

Что произошло: ушла даже от Плющенко

Анастасия ТаракановаGetty Images

Летом 2018 года от Тутберидзе бежали не только взрослые фигуристки, но и юниорки. Анастасия Тараканова была номинально четвертой за Трусовой, Щербаковой и Косторной, и ее это не устроило. Настя уехала прямо со сбора в Новогорске и стала тренироваться у Евгения Плющенко.

У нее сперва получалось лучше, чем у Цурской и Паненковой: золото и серебро юниорских этапов Гран-при дали право выступить в финале. Тараканова пробовала четверной тулуп, но на декабрь пришелся спад формы: она упустила медаль в финале и стала 13-й на чемпионате России, во время которого умерла ее бабушка.

По окончании сезона Анастасия опять поменяла тренера – вернулась к Светлане Пановой, с которой занималась до Тутберидзе. Плющенко совсем не по-мужски публично раскритиковал ученицу. У Таракановой тоже не получилось прогрессировать без Этери, но пока у нее более выгодное положение, чем у остальных.

Методы Тутберидзе: за и против

После ухода от Тутберидзе в топе осталась только Евгения Медведева. Со скрипом, треском, болезненной сменой программы и местами искусственной поддержкой федерации – но все же получилось. Так и должно быть. Женя – более опытная и авторитетная спортсменка, которая лучше знает свое тело и свои цели. Да и Царева с Плющенко – не Брайан Орсер. А приютившая Цурскую Буянова – уже не волшебница.

Вокруг фигуры Этери Тутберидзе в течение нескольких лет развиваются фанатские войны, по накалу уступающие только разборкам так называемых медвеботов и загиботов. Одни считают ее гением и лучшим тренером мира, чьи ученицы выиграли все имеющиеся соревнования ISU. Другие настаивают, что Этери может тренировать только несформировавшихся юниорок и портить при этом детское здоровье. Обе стороны совершенно правы. Вот основные тезисы.

Плюсы тренировок у Тутберидзе:

возможность завоевать медали;

изучение сложных элементов, которые можно исполнить первым в мире и войти в историю.

Минусы тренировок у Тутберидзе:

жесткие методы тренировок, заключающиеся в частом повторе многооборотных прыжков;

травмоопасность;

раннее завершение карьеры и проблемы со здоровьем.

Отрицательное превалирует над положительным, но нельзя оценить эту выкладку здраво, не побывав в шкуре фигуриста. Зато раннее завершение карьеры можно перекинуть в плюсы – отжив недолгий, но медальный век в фигурке, спортсмен идет за новой специальностью. Именно так сделает Цурская: она планирует поступать в Высшую школу экономики. Ей не придется совмещать учебу с тренировками, прогуливать пары из-за сборов и клянчить в деканате индивидуальный график.

Похожее запланировано у Алены Косторной – она после завершения карьеры хочет получить диплом нейрохирурга. Да и Элизабет Турсынбаева явно не боялась травм, когда возвращалась к Тутберидзе от чуткого Орсера, с которым ничего не выиграла. С Тутберидзе она сразу взяла серебро чемпионата мира и стала первой взрослой фигуристкой, сделавшей четверной прыжок.

Спортивная судьба учеников Тутберидзе зависит не только от Этери, но и от них самих, хотя иногда она действительно перегибает палку, как в случае с Адьяном Питкеевым (фигурист просил снять его с турнира, но тренер заставила выступать через боль). Не получилось – в большинстве случаев нужно пенять на отсутствие таланта или работоспособности. Конвейер реально работает, а испорченные шестеренки быстро заменяются новыми. Стучась в двери «Хрустального», фигуристы и их родители знают, куда идут. Медведева захотела вырваться и прогрессировать дальше – и у нее получается. С трудом, но получается.

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