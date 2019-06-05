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Трусова, Щербакова и Косторная сфотографировались с Дзюбой

Трусова, Щербакова и Косторная сфотографировались с Дзюбой
Eurosport

2 ч. назад

Спортсмены встретились в Новогорске.

Группа Этери Тутберидзе побывала на тренировке сборной России по футболу. Фигуристы и футболисты проводят сборы в подмосковном Новогорске.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка России Анна Щербакова сфотографировались с Артемом Дзюбой и Станиславом Черчесовым.

Победительница финала юниорского Гран-при Алена Косторная к фотографиям с капитаном и тренером добавила фото с братьями Миранчуками.

  • Сборная России по футболу готовится к матчам против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня), которые пройдут в рамках отбора на Евро-2020.
  • Группа Тутберидзе традиционно проводит один из летних сборов в Новогорске.

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