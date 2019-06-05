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«Если бы у меня была младшая сестра...» Американский фигурист выложил фото с Туктамышевой
Ребята продолжают кайфовать на шоу в Японии.
Завершивший любительскую карьеру американский фигурист Джонни Вейр выложил совместное фото с чемпионкой мира 2015 года Елизаветой Туктамышевой.
«Если бы у меня была младшая сестра...» – написал 34-летний Вейр в инстаграм-сториз, отметив аккаунт Туктамышевой.
Фигуристы сейчас выступают на японском шоу Fantasy On Ice.
- Джонни – открытый гей, был замужем за юристом русского происхождения Виктором Вороновым.
- Вейр – участник Олимпиад в Турине (2006) и Ванкувере (2010).
Видео, где Туктамышева катается под Леди Гагу, а Медведева и Вейр душевно подпевают
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