Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о смене гражданства талантливыми русскими фигуристками.

«Одаренных девочек сейчас много, они не могут ждать, они уезжают, чтобы их талант не пропал. Чтобы они выступали за другую страну, но все-таки выступали. Мы же не можем быть вредителями. Существуют международные правила, по которым мы отдаем их в другую страну, чтобы талант развивался. Нам будет сложно, потому что уезжают очень хорошие. Но держать их нельзя, это несправедливо по отношению к детям. Только в этом смысле есть отток людей», – цитирует 72-летнюю Тарасову ТАСС.

Она добавила, что готова вернуться к тренерской работе. «Видимо, кто-то решил, что я в этом уже не пригожусь и мои знания теперь не нужны... А это моя основная работа, очень тяжело это переживала. У меня были группы, как и у всех тренеров, там мы и растили своих чемпионов. Проходили большой путь. Если меня позовут – я пойду. В тот же день», – заявила Татьяна Анатольевна.

Российская фигуристка Екатерина Куракова получила гражданство Польши, Полина Шубодерова – Израиля.

Тарасова занимает пост консультанта мужской сборной России.

Фигуристки уходят от Тутберидзе и теряют все. В топе осталась только Медведева

Качай приложение Eurosport для iOS или Android