Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин в интервью дя Nevasport порассуждал о будущем фигурного катания в России и возможности исполнения пятерных прыжков.

О четверных у Евгении Медведевой

Четверные прыжки как в женском, так и в мужском катании появились не потому, что люди эволюционировали и стали круче, нет. Я тренировался, глядя на тройные, и процесс развития был дольше. Теперь юниоры видят одни четверные, они уже понимают, что тройными никого не удивишь. Для них это реальность, в которой они существуют. Молодежь видит, впитывает и психологически готова к дальнейшим прорывам. Но когда тебе 18-19, изучать что-то новое, чего у тебя не было… Я очень хочу увидеть, но считаю, что это практически нереально.

О мужском одиночном катании в России

От тех, кто уже существует, с кем мы уже знакомы, наверное, ожидать ничего не стоит. Мы уже давно в режиме ожидания стояли и продолжаем стоять. Что касается мужского одиночного катания… ну, оно у нас вот такое. Давайте подбадривать тех, кто в данный момент существует, потому что всегда может быть хуже. Но надежда на Этери Георгиевну, потому что у нее есть и мальчик, который сейчас лидирует в «Ледниковом периоде», и Даниил Самсонов – на них надежда. Те, кто сейчас во взрослой сборной… Я вышел из режима ожидания.

О пятерных прыжках

Это, может быть, звучит как-то фантастически, но мы помним время, когда выполняли двойные прыжки, и думали, какие там тройные, какие четверные. В том, что мужики будут прыгать пятерной, не сомневаюсь. Лет через пятнадцать, мне кажется. Не знаю, кто первым прорвет, но пятерной прыжок будет существовать. Ну или 4,5 оборота – четверной аксель.

Евгения Медведева планирует выучить к сезону-2019/20 четверной сальхов.

Исполнение пятерного прыжка со страховкой продемонстрировал 12-летний Максим Белявский.

Фигуристки уходят от Тутберидзе и теряют все. В топе осталась только Медведева

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