Японский фигурист Сома Уно будет тренироваться в группе Этери Тутберидзе.

«Уно присоединится к нам на летнем сборе», – написала тренер.

В начале недели 21-летний Уно объявил, что уходит от Михоко Хигути, с которой работал с пяти лет, и отправляется на тренировочный сбор за границей. Пока неизвестно, станет ли Тутберидзе его тренером.

Уно – вице-чемпион Олимпийских игр и вице-чемпион мира 2018 года.

В сезоне-2018/19 он остановился в шаге от пьедестала домашнего чемпионата мира.

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