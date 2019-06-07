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Уно присоединился к группе Тутберидзе
Вот и ответ на вопрос последней недели.
Японский фигурист Сома Уно будет тренироваться в группе Этери Тутберидзе.
«Уно присоединится к нам на летнем сборе», – написала тренер.
В начале недели 21-летний Уно объявил, что уходит от Михоко Хигути, с которой работал с пяти лет, и отправляется на тренировочный сбор за границей. Пока неизвестно, станет ли Тутберидзе его тренером.
- Уно – вице-чемпион Олимпийских игр и вице-чемпион мира 2018 года.
- В сезоне-2018/19 он остановился в шаге от пьедестала домашнего чемпионата мира.
Фигуристки уходят от Тутберидзе и теряют все. В топе осталась только Медведева
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