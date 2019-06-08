Один из участников шоу Fantasy On Ice в Японии получил анонимное письмо угрожающего характера. Об этом сообщил бывший американский фигурист Джонни Вейр.

«Дьявол, проваливай из Японии! Никто не хочет видеть тебя здесь! Все японцы ненавидят тебя! Возвращайся в Россию! Выметайся из Японии, выметайся из «Крикет Клуба»! Ты черный и ужасный. Уходи из фигурного катания!» – говорится в послании.

«Один из наших фигуристов сегодня получил это послание от «фаната». Я не одобряю такое поведение и не позволю издеваться над фигуристами. Необязательно быть фанатом абсолютно всех, но уважать нужно всех. Держите ненависть подальше от этого мира», – написал Вейр.

Из русских фигуристов в «Крикет Клубе» тренируется Евгения Медведева, которая участвует в шоу Fantasy On Ice. Женя подтвердила, что письмо было адресовано ей.

«Спасибо всем за поддержку и теплые слова. Просто хотела сказать, что я абсолютно в порядке и меня это письмо никак не задело и уж тем более не выбило из колеи. Это было не в первый, не во второй и даже не в третий раз. Сегодняшнее шоу прошло замечательно несмотря ни на что. Надеюсь, вы насладитесь записью сегодняшнего шоу.

P.S. Я не заслужила такого потрясающего друга, как Джонни Вейр. Люблю», – написала 19-летняя Медведева.

Также в шоу выступают Алина Загитова и Елизавета Туктамышева.

В сезоне-2018/19 Медведева выиграла бронзу чемпионата мира в Сайтаме (Япония).

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