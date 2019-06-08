Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала видео с тренировки под песню американской исполнительницы Билли Айлиш «Bad Guy». 17-летняя спортсменка выполнила каскад «тройной лутц – тройной тулуп».

После того, как хореограф Загитовой Даниил Глейхенгауз объявил, что музыкальным сопровождением для нового показательного номера Алины станет песня Билли Айлиш, его и фигуристку обвинили в плагиате фанаты другой россиянки – Евгении Медведевой. В ответ на это Глейхенгауз заявил, что он и Загитова выбрали музыку для показательного номера еще до отпуска.

На чемпионате мира-2019 в японском Сайтаме Загитова выиграла золотую медаль, Медведева – бронзовую.

Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командных соревнованиях.

«Bad Guy» – одна из любимых композиций Медведевой.

«Проваливай из Японии обратно в Россию». Медведева получила письмо с угрозами

Качай приложение Eurosport для iOS или Android