Авербух поставит новую версию «Кармен» на льду. Но без Загитовой и Коляды

В Санкт-Петербурге с 15 по 22 июня пройдут гастроли ледового спектакля «Кармен», постановщиком которого выступил Илья Авербух Серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду успешно ставит шоу в течение 15 лет. Питер – первая половина тура: с июля по сентябрь фигуристы будут гастролировать в Сочи.

«Мы достаточно много выступаем в Санкт-Петербурге, для нас это знаковая история. Третий год подряд мы стараемся заложить традицию выступлений в летний период, во время белых ночей. Мы очень хотим, чтобы наши спектакли стали частью культурной жизни Санкт-Петербурга», – сказал Авербух на предваряющей гастроли пресс-конференции.

В главной роли выступит 13-кратная чемпионка Литвы в танцах на льду Маргарита Дробязко. Алексей Ягудин исполнит роль тореадора, Хозе найдет воплощение в лице Романа Костомарова. В «Юбилейном» выступит весь бомонд русских ледовых шоу: Оксана Домнина, Максим Шабалин, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Албена Денкова, Максим Ставиский, Владимир Беседин, Алексей Полищук и многие другие.

«Кармен» уже показывали широкой публике два года назад, а теперь решили повторить. В улучшенной версии будут небольшие изменения. Основа осталась прежней.

«Конечно, внутри спектакля я меняю динамику сцен, будут определенные изменения в декорациях. Но все равно это спектакль, который уже имеет вес. Это история, которая уже доказала состоятельность», – заявил Авербух.

Ледовое шоу «Кармен»From Official Website

Тематика очень популярна даже в соревновательной фигурке – в сезоне-2018/19 только в сборной России были три Кармен: Загитова, Коляда и Ковтун.

Гастроли пройдут в спорткомплексе «Юбилейный».

Также Илья Авербух успешно ставил ледовые спектакли «Ромео и Джульетта», «Щелкунчик», «Карлсон» и многие другие.

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