Медведева выложила соблазнительное фото в обтягивающем красном платье
Красота! Скорее бы новый сезон.
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прошлась по магазинам в Японии, где проходит ледовое шоу Fantasy On Ice.
19-летняя Женя опубликовала два фото в обтягивающем красном платье: на первом – лук в полный рост, на втором – изгибы женственной фигуры.
- В сезоне-2018/19 Медведева выиграла бронзовую медаль чемпионата мира в Сайтаме.
- Новая короткая программа Евгении поставлена под композицию «Exogenesis: Symphony, Part 3» группы Muse, в роли хореографа выступил Илья Авербух.
- В произвольной она будет кататься под «Мемуары гейши»
Фигуристки уходят от Тутберидзе и теряют все. В топе осталась только Медведева
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