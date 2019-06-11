Медведева выложила соблазнительное фото в обтягивающем красном платье

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прошлась по магазинам в Японии, где проходит ледовое шоу Fantasy On Ice.

19-летняя Женя опубликовала два фото в обтягивающем красном платье: на первом – лук в полный рост, на втором – изгибы женственной фигуры.

В сезоне-2018/19 Медведева выиграла бронзовую медаль чемпионата мира в Сайтаме.

Новая короткая программа Евгении поставлена под композицию «Exogenesis: Symphony, Part 3» группы Muse, в роли хореографа выступил Илья Авербух.

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