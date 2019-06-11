Eurosport
Загитова, Медведева, Туктамышева и суперюниорки – в составе сборной России на сезон-2019/20
Сенсаций не случилось.
Министерство спорта России утвердило список кандидатов в сборную по фигурному катанию на сезон-2019/20.
В основной список у женщин вошли Алина Загитова, Алена Косторная, Евгения Медведева, Софья Самодурова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова.
В резервный список попали Анастасия Губанова и Станислава Константинова.
- На последнем ЧМ сборную представляли Загитова, Медведева и Самодурова.
- Тогда Алина стала чемпионкой мира, Женя – третьей.
Фигуристки уходят от Тутберидзе и теряют все. В топе осталась только Медведева
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте