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Загитова, Медведева, Туктамышева и суперюниорки – в составе сборной России на сезон-2019/20

Загитова, Медведева, Туктамышева и суперюниорки – в составе сборной России на сезон-2019/20
Eurosport

41 мин. назад

Сенсаций не случилось.

Министерство спорта России утвердило список кандидатов в сборную по фигурному катанию на сезон-2019/20.

В основной список у женщин вошли Алина Загитова, Алена Косторная, Евгения Медведева, Софья Самодурова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова.

В резервный список попали Анастасия Губанова и Станислава Константинова.

  • На последнем ЧМ сборную представляли Загитова, Медведева и Самодурова.
  • Тогда Алина стала чемпионкой мира, Женя – третьей.

Фигуристки уходят от Тутберидзе и теряют все. В топе осталась только Медведева

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