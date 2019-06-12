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Липницкая – об угрозах в адрес Медведевой: «Мне они тоже приходили. Да по фигу на них»

Липницкая – об угрозах в адрес Медведевой: «Мне они тоже приходили. Да по фигу на них»
Eurosport

10 мин. назад

Юле тоже досаждали неадекваты.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях Юлия Липницкая прокомментировала угрозы в адрес Евгении Медведевой от японского болельщика.

«Мне тоже приходили угрозы. Как справлялась? Да по фигу мне они, и все. Да никак с ними не справляться! Это бесполезно. Люди просто не дружат с головой. Женя и так хорошо реагирует и держится, так что она сама давно знает, как с этим справляться, с тех пор, как подняла планку своих выступлений», – цитирует 21-летнюю Липницкую «Спорт-Экспресс».

  • В сезоне-2013/14 Липницкая выиграла командное золото Олимпиады, чемпионат Европы и серебро чемпионата мира.
  • Фигуристка официально объявила о завершении карьеры в сентябре 2017 года.

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