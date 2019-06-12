Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поздравила подписчиков с Днем России.

«С Днем России! Люблю и горжусь родиной. Пусть в нашей стране всегда будет мир, взаимопонимание и любовь. Наш народ отличается преданностью. Пусть мы не улыбаемся незнакомцам на улице, но если русский человек твой друг, то тебе ничего не страшно. Преданность, искренность и забота! Вот черты россиян. С праздником, великий народ!» – написала 19-летняя Медведева, сопроводив текст артом, но с неправильным расположением цветов флага.

В комментариях Евгении обратили внимание на ошибку. Фигуристка ответила, что рисунок ей прислала фанатка, а позже добавила: «Так. Ок. Женя-художник приступает к делу и сейчас все исправит».

После этого Женя выложила новый пост с нормальным флагом.

В сезоне-2018/19 Медведева выиграла бронзовую медаль чемпионата мира в Сайтаме.

Новая короткая программа Евгении поставлена под композицию «Exogenesis: Symphony, Part 3» группы Muse, в роли хореографа выступил Илья Авербух.

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