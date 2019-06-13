Медведева закрыла комментарии к записи, где перепутала цвета флага России

Двукратная чемпионка мира Евгения Медедева закрыла комментарии к последней публикации в инстаграме.

Вчера, 12 июня, 19-летняя Женя поздравила подписчиков с Днем России и сопроводила речь артом, на котором цвета флага России были изображены в неправильном порядке. Фолловеры указали Евгении на ошибку, и через некоторое время она выложила исправленное изображение.

Позже Медведева закрыла комментарии к этой публикации, так как в них содержалось много негатива.

В сезоне-2018/19 Медведева выиграла бронзовую медаль чемпионата мира в Сайтаме.

Новая короткая программа Евгении поставлена под композицию «Exogenesis: Symphony, Part 3» группы Muse, в роли хореографа выступил Илья Авербух.

В произвольной она будет кататься под «Мемуары гейши».

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