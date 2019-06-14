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«Диета. Неделя 4». Медведева отказалась от мясоедства и питается цветами

«Диета. Неделя 4». Медведева отказалась от мясоедства и питается цветами
Eurosport

17 мин. назад

Наверное, это те, которые она не подарила Этери Тутберидзе.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поделилась в инстаграм-историях подробностями своего питания.

«Диета. Неделя четыре», – подписала 19-летняя фигуристка видео, на котором ест цветы с помощью палочек для суши. «Ну как цветы?» – спросил за кадром мужской голос. «Даже съедобно», – ответила Женя.

  • После перехода к Брайану Орсеру Медведева стала веганом.
  • Новая короткая программа Евгении поставлена под композицию «Exogenesis: Symphony, Part 3» группы Muse, в роли хореографа выступил Илья Авербух.
  • В произвольной она будет кататься под «Мемуары гейши».

Фигуристки уходят от Тутберидзе и теряют все. В топе осталась только Медведева

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