Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поделилась в инстаграм-историях подробностями своего питания.

«Диета. Неделя четыре», – подписала 19-летняя фигуристка видео, на котором ест цветы с помощью палочек для суши. «Ну как цветы?» – спросил за кадром мужской голос. «Даже съедобно», – ответила Женя.

После перехода к Брайану Орсеру Медведева стала веганом.

Новая короткая программа Евгении поставлена под композицию «Exogenesis: Symphony, Part 3» группы Muse, в роли хореографа выступил Илья Авербух.

В произвольной она будет кататься под «Мемуары гейши».

Фигуристки уходят от Тутберидзе и теряют все. В топе осталась только Медведева

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