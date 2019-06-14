Олимпийская чемпионка Алина Загитова на тренировке перед очередным выступлением на шоу Fantasy On Ice в Японии исполнила сложный каскад из трех тройных прыжков.

17-летняя фигуристка сделала тройной лутц и два тройных риттбергера. Комбинация из двух тройных – лутца и риттбергера – считается коронным элементом Алины, который на соревнованиях исполняют единицы.

Александра Трусова и Анна Щербакова прыгали на тренировках каскад четверной лутц-тройной риттбергер.

Загитова еще не объявила музыку для соревновательных программ на сезон-2019/20.

Ученицы Тутберидзе прыгают четверной лутц с риттбергером. Как сделать фигурное катание еще сложнее

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