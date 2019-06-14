Загитова исполнила сложный каскад из трех прыжков. Но пока без четверных
Для борьбы с юниорками нужен апгрейд.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова на тренировке перед очередным выступлением на шоу Fantasy On Ice в Японии исполнила сложный каскад из трех тройных прыжков.
17-летняя фигуристка сделала тройной лутц и два тройных риттбергера. Комбинация из двух тройных – лутца и риттбергера – считается коронным элементом Алины, который на соревнованиях исполняют единицы.
- Александра Трусова и Анна Щербакова прыгали на тренировках каскад четверной лутц-тройной риттбергер.
- Загитова еще не объявила музыку для соревновательных программ на сезон-2019/20.
Ученицы Тутберидзе прыгают четверной лутц с риттбергером. Как сделать фигурное катание еще сложнее
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