Медведева опять оделась в розовый. Кликай, чтобы увидеть новый образ Жени
Но, скорее всего, это просто фишка японского шоу.
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева показала на японском шоу Fantasy On Ice еще один необычный образ.
Фото появилось в инстаграм-историях сербской фигуристки Елены Йованович, которая выступает в паре с Нодари Майсурадзе. Спортсменки одеты в похожие костюмы – вероятно, для общего номера всех участников. 19-летней Медведевой снова достался яркий розовый. В таком же цвете она катает показательный номер под песню Арианы Гранде.
- Новая короткая программа Евгении поставлена под композицию «Exogenesis: Symphony, Part 3» группы Muse, в роли хореографа выступил Илья Авербух.
- В произвольной она будет кататься под «Мемуары гейши».
Фигуристки уходят от Тутберидзе и теряют все. В топе осталась только Медведева
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