Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева показала на японском шоу Fantasy On Ice еще один необычный образ.

Фото появилось в инстаграм-историях сербской фигуристки Елены Йованович, которая выступает в паре с Нодари Майсурадзе. Спортсменки одеты в похожие костюмы – вероятно, для общего номера всех участников. 19-летней Медведевой снова достался яркий розовый. В таком же цвете она катает показательный номер под песню Арианы Гранде.

Новая короткая программа Евгении поставлена под композицию «Exogenesis: Symphony, Part 3» группы Muse, в роли хореографа выступил Илья Авербух.

В произвольной она будет кататься под «Мемуары гейши».

Фигуристки уходят от Тутберидзе и теряют все. В топе осталась только Медведева

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