Олимпийская чемпионка Алина Загитова исполнила на шоу Fantasy On Ice в Японии новый показательный номер под песню Билли Айлиш «Bad Guy».

Заключительную часть выступления выложили в интернет. В качестве костюма 17-летняя Алина выбрала свободную красную толстовку, которая завязывается внизу и оголяет часть тела, и черные леггинсы. Во время кантилевера фигуристка задорно показала язык.

Ранее Евгения Медведева назвала эту композицию своей любимой, но постановщик номера Даниил Глейхенгауз заявил, что работа над программой началась до этого интервью.

Загитова еще не объявила музыку для соревновательных программ сезона-2019/20.

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