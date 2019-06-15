Eurosport
Загитова презентовала номер под любимую песню Медведевой и дерзко показала язык
Стильное и яркое выступление.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова исполнила на шоу Fantasy On Ice в Японии новый показательный номер под песню Билли Айлиш «Bad Guy».
Заключительную часть выступления выложили в интернет. В качестве костюма 17-летняя Алина выбрала свободную красную толстовку, которая завязывается внизу и оголяет часть тела, и черные леггинсы. Во время кантилевера фигуристка задорно показала язык.
- Ранее Евгения Медведева назвала эту композицию своей любимой, но постановщик номера Даниил Глейхенгауз заявил, что работа над программой началась до этого интервью.
- Загитова еще не объявила музыку для соревновательных программ сезона-2019/20.
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