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Загитова презентовала номер под любимую песню Медведевой и дерзко показала язык

Загитова презентовала номер под любимую песню Медведевой и дерзко показала язык
Eurosport

1 час назад

Стильное и яркое выступление.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова исполнила на шоу Fantasy On Ice в Японии новый показательный номер под песню Билли Айлиш «Bad Guy».

Заключительную часть выступления выложили в интернет. В качестве костюма 17-летняя Алина выбрала свободную красную толстовку, которая завязывается внизу и оголяет часть тела, и черные леггинсы. Во время кантилевера фигуристка задорно показала язык.

  • Ранее Евгения Медведева назвала эту композицию своей любимой, но постановщик номера Даниил Глейхенгауз заявил, что работа над программой началась до этого интервью.
  • Загитова еще не объявила музыку для соревновательных программ сезона-2019/20.

Загитова исполнила сложный каскад из трех прыжков. Но пока без четверных

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