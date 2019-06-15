Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова представила свою версию номера под песню Билли Айлиш «Bad Guy».

«Включила музыку – сымпровизировала – понравилось – выложила. Лучшее место где можно делать все, что мне хочется, – это лед», – написала 22-летняя Сотникова.

Недавно показательный номер под песню «Bad Guy» представила Алина Загитова, а ранее композицию назвала своей любимой Евгения Медведева.

Сотникова выиграла ОИ-2014 в личном зачете и не выступала на официальных соревнованиях с сезона-2015/16.

Тренером Аделины числится Евгений Плющенко.

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