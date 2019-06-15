Русская танцевальная пара Диана Дэвис/Глеб Смолкин в межсезонье сменила тренера. Дуэт перешел от экс-коуча Бобровой/Соловьева Елены Кустаровой к Игорю Шпильбанду.

«Благодарны тренерам, которые помогли нам дойти до этой отметки! И рады стать частью группы Игоря Шпильбанда!» – написала в инстаграме Дэвис.

Шпильбанд занимается с фигуристами в американском Детройте. Вместе с Мариной Зуевой до 2012 года он тренировал олимпийских чемпионов-2010 Тессу Виртью/Скотта Мойра, серебряных призеров Ванкувера-2010 Мэрил Дэвис и Чарли Уайта, бронзовых призеров Игр-2018 Майю и Алекса Шибутани.

Диана Дэвис – дочь известного тренера центра «Самбо-70» Этери Тутберидзе.

Глеб Смолкин – сын артиста театра и кино Бориса Смолкина.

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