Instagram

Дочь Тутберидзе Диана Дэвис переедет в группу Шпильбанда в США

Дочь Тутберидзе Диана Дэвис переедет в группу Шпильбанда в США
Eurosport

1 час назад

Уехала в любимую страну.

Русская танцевальная пара Диана Дэвис/Глеб Смолкин в межсезонье сменила тренера. Дуэт перешел от экс-коуча Бобровой/Соловьева Елены Кустаровой к Игорю Шпильбанду.

«Благодарны тренерам, которые помогли нам дойти до этой отметки! И рады стать частью группы Игоря Шпильбанда!» – написала в инстаграме Дэвис.

Шпильбанд занимается с фигуристами в американском Детройте. Вместе с Мариной Зуевой до 2012 года он тренировал олимпийских чемпионов-2010 Тессу Виртью/Скотта Мойра, серебряных призеров Ванкувера-2010 Мэрил Дэвис и Чарли Уайта, бронзовых призеров Игр-2018 Майю и Алекса Шибутани.

  • Диана Дэвис – дочь известного тренера центра «Самбо-70» Этери Тутберидзе.
  • Глеб Смолкин – сын артиста театра и кино Бориса Смолкина.

Дочь Тутберидзе, выступающая за Россию: «Любимая страна – США»

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте