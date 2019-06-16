В начале июня Этери Тутберидзе подтвердила главный инсайд межсезонья – на сбор с ее группой едет японец Сома Уно: вице-чемпион Олимпиады, мира и финала Гран-при. Эти награды Уно собрал в сезоне-2017/18, а постолимпийский завершился если не фиаско, то разочарованием: Сома снова проиграл финал Нэтану Чену, на домашнем чемпионате мира остался четвертым, а золото чемпионата четырех континентов было завоевано без главных конкурентов – Ханю и того же Чена. Уно взял курс на прорыв. До Олимпиады 2022 года – 2,5 сезона.

С чего все началось?

В мае известный в фигурке журналист Джек Галлахер – американец, работающий на японское издание – поделился информацией, что японские фигуристы заинтересованы в работе с Тутберидзе. Репутация Галлахера безупречна, и его слова не подвергались сомнению. А фанаты фигурки – люди требовательные, особенно когда дело касается их любимцев. Прошло несколько часов, и по своим каналам они пробили, что с большой долей вероятности к Тутберидзе едет Уно.

Позже Сома косвенно подтвердил информацию – он объявил об уходе от тренера Михоко Хигути, с которой проработал всю карьеру. Решение кажется абсолютно правильным. С Хигути Уно уперся в полоток: он топчется на втором-четвертом местах и испытывает проблемы с качеством квадов. Он не обделен любовью судьей: компоненты заоблачны, прыжки получают надбавку три или четыре даже с недокрутами, дикими преротейшенами и приземлением в тройки – менее статусным фигуристам такое минусуют. Но вице-чемпион Пхёнчхана остается вторым номером своей команды, а по-японски интеллигентная Хигути не поспособствует продвижению ученика на вершину негласного супертопа. Гораздо лучше знают острую на язык Миэ Хамаду – тренера Рики Кихиры и Сатоко Мияхары.

Сома Уно и Михоко ХигутиGetty Images

Уно решил развиваться дальше и пофиксить недостатки. Это можно только приветствовать: стагнация – недопустимый процесс для фигуриста мирового уровня, который хочет прогрессировать. В прошлом году так же поступила Евгения Медведева – с Тутберидзе она тоже выжала из себя все возможное и уехала в Канаду за новым опытом. По той же причине болельщики и эксперты советуют многострадальному Михаилу Коляде уйти от Валентины Чеботаревой, но Миша остается в зоне комфорта и этим летом не едет ни к Ламбьелю, ни к Арутюняну.

7 июня, в пятницу, о визите Сомы объявила Этери Тутберидзе. «Сома Уно присоединится к нам на летнем сборе», – коротко написала она в инстаграме, больше ничего не объяснив.

Что принесет сотрудничество Уно и Тутберидзе?

По имеющимся данным, сотрудничество будет кратковременным – как раз вроде прошлогодней стажировки Коляды и Константиновой у Арутюняна. «Уно сказал, что, возможно, начнет сезон без тренера – он хочет найти нового в течение года. На сборе в России главной целью будут прыжки – особенно четверной лутц и четверной риттбергер. Затем он вернется в Японию и продолжит тренироваться на прежнем льду», – сообщили японские медиа.

Это абсолютно не исключает варианта, что Уно останется в «Хрустальном» и именно команда Тутберидзе будет выводить его на лед в новом сезоне. Этери требует от учеников беспрекословного подчинения – то же самое заложено в спортивную культуру дисциплинированных азиатов. Слово тренера – закон: Уно не станет бунтовать и оспаривать решения. Все японские фигуристы вежливы и скромны, Сома – вдвойне: он стесняется на пьедестале почета и редко появляется на банкетах после крупных турниров с танцами до упаду и реками алкоголя.

Обычно в вину Тутберидзе ставят неумение работать с парнями. Из-за ее жесткой руки закончил карьеру Адьян Питкеев, чемпион мира среди юниоров 2018 года Алексей Ерохов толком не перешел во взрослые – весь прошлый сезон он боролся с травмами. Этери предпочитает миниатюрных девочек с бешеной круткой или тех юношей, которые еще не оформились: крошечный 13-летний Даниил Самсонов прыгает четверной лутц, Арсений Федотов и Николай Колесников из следующего поколения уже владеют всеми тройными. Но рост Питкеева превышает отметку в 170 сантиметров, Ерохов почти дорос до 180, а у Уно – всего 159. И это отчасти может сослужить ему хорошую службу: если японец останется у Тутберидзе, то не сломается и сможет продемонстрировать на льду новые навыки.

Другое дело, что в группе Этери не умеют исправлять проблемные прыжки. Кажется, что Сергей Дудаков – главный специалист по технике – способен обучить четверному и младенца, и пенсионерку, но далеко не всегда эти прыжки получаются эталонными. Медведева до сих пор прыгает лутц с неправильного ребра, и судьи закрывают на это глаза только из-за ее статуса. Означающее неверное ребро маркировка «е» появляется в протоколах возле флипа и лутца других учеников Тутберидзе, а восклицательный знак – неясное ребро – можно найти в каждом втором как мягкое предупреждение. Систематически случаются и недокруты: Александре Трусовой не засчитали ее первый на международных соревнованиях четверной лутц, и рекорда ждали еще пару месяцев.

Александра ТрусоваGetty Images

Если бы Уно действительно хотел лучше прыгать, он бы поехал к Алексею Мишину – прыжковому профессору, к которому в этом сезоне уже прибыла на стажировку американка Брэйди Теннелл. Но за Мишина судьи в космос не отправят – подтвердит Елизавета Туктамышева. За Тутберидзе – вполне. К Орсеру и Арутюняну Сома не хочет по понятным причинам: именно у них тренируются его главные конкуренты. Уно давно в супертопе, но для главной победы нужен один решительный шаг.

Тщательно проанализировав ситуацию, он сделал абсолютно правильный выбор, даже если ограничится одним сбором у Этери. Опция «без тренера» у ISU возможна: в прошлом году у Сергея Воронова в графе «хореограф» стоял Сергей Воронов – ему надоела поставленная Артуром Гачинским программа, и он сваял новую самостоятельно. Такое можно проделать и с тренером. Уно не вчерашний юниор: он совершенно точно знает, как готовиться к стартам и как настроиться перед выходом на лед. И богатая японская федерация точно не оставит его без человека у борта, который подаст чехлы, куртку и носовой платок. Но если у борта встанет Тутберидзе, это будет вдвойне интересно. Для нее, для Уно и для фигурного катания. Японец уже в Новогорске.

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